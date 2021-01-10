بيرلو يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ساسولو الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق يوفنتوس، بقيادة أندريا بيرلو، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة ساسولو، والتي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة عودة مهاجم الفريق

الأول، ألفارو موراتا ، الذي غاب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة أمام أودينيزي وميلان، بعدما شعر بتحسن في حالته وقدرته على التواجد في مباراة ساسولو.

ومن المتوقع أن يدفع بيرلو بجيانلويجي بوفون في حراسة المرمى بعد أن قرر إراحة تشيزني، حسبما أفادت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية.

قائمة يوفنتوس لمباراة ساسولو :

حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بينسوليو.

الدفاع: كيليني، دانيلو، بونوتشي، ديميرال، دي بارادو، دراجوسين، فرابوتا.

الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، كييزا، رابيو، بينتانكور، بورتانوفا، فاجيولي، كولوسيفسكي.

الهجوم: رونالدو، موراتا، ديبالا.