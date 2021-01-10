رواد تويتر يشيدون بأداء عمر مرموش مع فريق سانت باولي

ياسر رشاد - القاهرة - قدم اللاعب المصرى الشاب عمر مرموش، المحترف فى سانت باولى الألمانى، مباراة رائعة أمس السبت، وقاد فريقه للتعادل مع هولستين كيل وصيف الترتيب 1-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية الألماني، وسجل عمر مرموش الهدف الأول فى الدقيقة الـ52 بعد تمريرة من كوفي كيرييه، قابلها بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الهدف الأول.

وعبر موقع "تويتر" أثنى رواده على الشباب المصري المحترف جيث قال حساب كينج فوت بالعربي "عمر مرموش سجل هدفه الأول مع ناديه الجديد سانت باولي أول مباراة كأساسي أول هدف".

فادي فخري كتب "الله عليك تسلم رجلك يا عمر مرموش يسجل أول أهدافه مع فريقه الجديد سانت باولي في ثاني لقاء له وأول لقاء كأساسي في تعادل فريقه مع هولستين كيل".

محمد الأخرسي كتب "نجح اللاعب المصرى الشاب عمر مرموش، المحترف في سانت باولي الألمانى، في قيادة فريقه للتعادل مع هولستين كيل وصيف الترتيب 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية الألماني".

أحمد كتب "طب ما حلو عمر مرموش ده نخلصه اعارة بنية البيع؟"، وقال تشارليز

"عمر مرموش جون عالمى".

كابيتانو كتب "المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني والمعار لفريق سانت بولي في دوري البوندسليجا بالدرجة الثانية، يتألق ويحرز هدفه الأول مع فريقه الجديد سانت بولي في مباراته الاولى مع فريقه".

خالد محمد كتب "نجمنا المصرى عمر مرموش يسجل أول أهدافه مع فريقه ساو باولى المعار إليه من نادى فولفسبورج فى دورى الدرجة الثانية الألمانى".

سيد عمر كتب "عمر مرموش يسجل هدف رائع مع سانت باولي بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا بشباك هولشتاين كيل في أول مشاركة له بعد الإنضمام على سبيل الإعارة من فولفسبورج".

حساب أخر كتب "صاحب الـ 21 عام لاعب فولفسبورج المُعار لصفوف سانت بولي الألماني النشط بالدرجه الثانيه، يتألق ويسجل هدفه الأول مع فريقه الجديد منذ قليل".