التونسية أنس جابر تسقط أمام لاعبة بيلاروسيا في بطولة أبو ظبي للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت التونسي أنس جابر لاعبة التنس، أمام لاعبة بيلاروسيا ارينا سابالينكا والتي تأهلت إلى دور الثمانية خلال فعاليات بطولة أبو ظبي المفتوحة لمحترفي تنس السيدات، خلال المواجهة

التي جمعت بينهما اليوم الأحد.يذكر أن لاعبة ييلاروسيا قد سجلت 9 انتصارات متتالية خلال الفترة الأخيرة من عام 2020 بالإضافة إلى حصد لقب بطولتي أوسترافا التشيكية ولينز النمساوية.كما تمكنت لاعبة بلاروسيا أيضاً ، من تحقيق بداية جيدة في العام الجاري بعد تسجيل 3 انتصارات متتالية في 2021 لتحسم تأهلها إلى دور الثمانية لبطولة أبوظبي.