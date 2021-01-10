الامارات | اتفاقية تعاون بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اتفاقية تعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم ، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة بدبي بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وإياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم .

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن اتحاد الإمارات يسعى من خلال توقيع اتفاقيات التعاون إلى تعزيز علاقاته مع الاتحادات الوطنية التي تدير اللعبة الشعبية , لأن العلاقات المتينة تتيح لنا فرصة الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في جميع المجالات الفنية والإدارية والتحكيمية وغيرها .



وأكد أن الاتحاد العراقي الشقيق معروف بإنجازاته الكروية وصناعة النجوم , وهو من الاتحادات العريقة في القارة الآسيوية , ولديه مسابقات كروية جماهيرية , كما أن الأندية العراقية تقدم العديد من المواهب التي تثبت حضورها في الدوريات الخارجية ، ونتطلع إلى مشاركة تجاربنا مع أشقائنا العراقيين والتعرف على مزيد من تجارب الكرة العراقية الناجحة.



وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي : "اتحاد الإمارات لكرة القدم يقدم كل الدعم والمساعدة ويضع كل إمكانياته تحت تصرف الكرة العراقية من أجل أن تحقق أهدافها وتطلعات جماهيرها الواسعة".



وأضاف : "نحن على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستأتي بالنفع علينا جميعاً ، ونأمل في عودة استضافة دولة العراق للمباريات والبطولات القارية والدولية ، أدام الله علي دولة العراق الأمن والاستقرار" .



بدوره تقدم إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة لتوجيهاته ودعمه ورعايته لمعسكرات المنتخبات العراقية التي تُقام في بلدنا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة وتربطنا بها علاقات تاريخية عظيمة.



وأشار إياد بنيان إلى أن توقيع اتفاقية التعاون سيكون له صدى كبيرة على نشاط كرة القدم العراقية بشكل عام والشارع الرياضي العراقي خاصة وأنها اللعبة ذات الشعبية الأولى في بلادنا ، ونأمل في الاستفادة من تبادل الخبرات بين الاتحادين الشقيقين.



وأضاف "منتخب الإمارات من المنتخبات العربية والآسيوية القوية ، ونتمنى له ولمنتخبنا العراقي التوفيق والنجاح في استعداداتهما لاستحقاقات مارس المقبل ، ونأمل في استضافة ومواجهة منتخب الإمارات على أرض العراق في المستقبل القريب بإذن الله" .

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