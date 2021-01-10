الامارات | "كورونا" يقصي المصنف الأول عالمياً من "ماستر السنوكر"

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يقصي المصنف الأول عالمياً من "ماستر السنوكر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن تعرض المصنف الأول عالمياً البريطاني جود ترامب، للأقصاء من بطولة "بيتفيرد ماسترز" للسنوكر، المقامة حالياً في "ميلتون كينيز" شمال لندن، بعد أن أثبتت الاختبارات الطبية إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المسحة الطبية للاعبين المشاركين في البطولة، جاءت إيجابية لكل من المصنف الأول عالمياً ترامب، بجانب مواطنه جاك ليسوفسكي، مما أدى إلى ابتعادهما عن بطولة الـ "ماستر" للاعبين المحترفين المقامة حتى 17 يناير الجاري وتضم نخبة نجوم السنوكر على مستوى العالم.

وأفردت "ذا صن" تصريحات المصنف الأول عالمياً ترامب وخيبة أمله في الابتعاد عن المنافسات، بقوله: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم قدرتي على المشاركة، خصوصاً أنها واحدة من أهم البطولات التي أسعى على الدوام للفوز بلقبها"، مشيراً إلى أنه لم يكن يعاني من أية أعراض جانبية، قبل أن تأتي نتيجة اختبارات المسحة إيجابية.

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