الامارات | الشعب الياباني يطلب تأجيل أو إلغاء الأولمبياد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الياباني يطلب تأجيل أو إلغاء الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن أن 80% من الشعب الياباني اتفقوا على ضرورة تأجيل أو إلغاء دورتي الألعاب الأولمبية والباراليمبية في طوكيو بعد تأجليهما من العام الماضي للعام الحالي بفعل أزمة جائحة كورونا.



وبحسب الاستطلاع الذي نشرته الوكالة اليوم الأحد فإن 35.3 % من المشاركين صوتوا لصالح إلغاء الدورتين بينما رأى 44.8% ضرورة تأجيلهما مرة أخرى.



وتأتي هذه المطالبات في الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الخميس الماضي، حالة الطوارئ لمدة شهر في بلاده بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد في طوكيو والمناطق المحيطة.

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