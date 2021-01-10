الامارات | الزمالك يرفض عرض العين لضم "زيزو"

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض عرض العين لضم "زيزو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المفوض من قبل نادي العين لإتمام صفقة لاعب نادي الزمالك، محمد السيد الشهير بـ "زيزو"، نادر شوقي، أن العين رفع عرضه لضم اللاعب إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية إلى 2.5 مليون يورو.

وقال "شوقي" في تصريحات لقناة "أون سبورت المصرية": "العين عرض في البداية مليوني يورو، لضم "زيزو"، ثم رفع عرضه إلى 2.5 مليون يورو وفي المرتين العرض قُوبل برفض من جانب مسؤولي نادي الزمالك".

وأضاف: "العين لم يغلق من جانبه الباب حتى الأن لإتمام الصفقة التي يرى أنها مناسبة لخدمة خطط النادي هذا الموسم، خاصة بعد التألق اللافت للاعب مع ناديه سواء في البطولات المحلية أو بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وقال: "من وجهة نظري أرى أن عرض العين المادي يعد جيد، قد تعاقد الزمالك مع اللاعب مقابل 100 ألف دولار فقط، وقد أصبح لديه في عقده عام واحد فقط اذ يحق له التوقيع لأي ناد أخر في مثل هذا التوقيت من العام المقبل".

وأثنى نادر شوقي على الطريقة الاحترافية التي يُدير بها نادي العين فريق كرة القدم، لافتاً إلى أنه قد سبق ونجح في تقديم لاعب الأهلي الحالي حسين الشحات، بصورة جيدة جعلته ينضم إلى المنتخب المصري، ويطلب الأهلي خدماته برقم مالي كبير لم يُفصح عنه.

يذكر أن نادي الزمالك تلقى العديد من العروض العربية والأوربية لضم عدداً من لاعبيه، أبرزهم المهاجم مصطفى محمد، المطلوب في نادي سانت تيان الفرنسي، ومحمود حمدي الونش، الذي أبدى الأهلي السعودي اهتمامه للتعاقد معه، والتونسي فرجاني ساسي، الذي رُفض عرض الدحيل القطري للتعاقد معه.

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