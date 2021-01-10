شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني خاص لـ«والتر بواليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع المهاجم الزامبي والتر بواليا لبرنامج تأهيلي خاص بعدما اشتكى اللاعب من الإجهاد الشديد خلال أول مشاركة له مع فريقه الجديد الاهلي أثناء مباراة سيراميكا كليوباترا التي انتهت بفوز الاحمر بهدفين مقابل لاشئ سجلهما محمود كهربا وولبيد سليمان.

وكان اللاعب قد تم إستبداله خلال المباراة بعدما اهدر عدد من الفرص السهلة ،لكن المدير الفني موسيماني أشاد بمستواه بعد المباراة بغعتبارها الأولى له مع الفريق.