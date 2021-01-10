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برنامج بدني خاص لـ«والتر بواليا»

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إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني خاص لـ«والتر بواليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع المهاجم الزامبي والتر بواليا لبرنامج تأهيلي خاص بعدما اشتكى اللاعب من الإجهاد الشديد خلال أول مشاركة له مع فريقه الجديد الاهلي أثناء مباراة سيراميكا كليوباترا التي انتهت بفوز الاحمر بهدفين مقابل لاشئ سجلهما محمود كهربا وولبيد سليمان.

وكان اللاعب قد تم إستبداله خلال المباراة بعدما اهدر عدد من الفرص السهلة ،لكن المدير الفني موسيماني أشاد بمستواه بعد المباراة بغعتبارها الأولى له مع الفريق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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