اخبار الرياضه

موسيماني لـ«بواليا»: الأهلي تعاقد معك لتسجيل الاهداف وليس إهدارها

0 نشر
إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني لـ«بواليا»: الأهلي تعاقد معك لتسجيل الاهداف وليس إهدارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد موسيماني المدير الفني للاهلي جلسة خاصة مع والتر بواليا مهاجم الفريق الصاعد طالبه خلالها بالتركيز في الفرص التي تسنح له امام مرمى المنافسين وإستغلال أخطاء المدافعين حتى يتمكن من تسجيل الاهداف.

وشدد موسيماني المدير الفني على اللاعب ان الاهلي تعاقد معه لتسجيل الاهداف وليس إهدارها ،لافتا إلى ان الفريق كان يعاني من اهدار الفرص وعدم وجود رأس حربة مميز يمكن الفريق من سيطرته على المباريات.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    148,799

  • تعافي

    118,294

  • وفيات

    8,142

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا