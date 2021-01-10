شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني لـ«بواليا»: الأهلي تعاقد معك لتسجيل الاهداف وليس إهدارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد موسيماني المدير الفني للاهلي جلسة خاصة مع والتر بواليا مهاجم الفريق الصاعد طالبه خلالها بالتركيز في الفرص التي تسنح له امام مرمى المنافسين وإستغلال أخطاء المدافعين حتى يتمكن من تسجيل الاهداف.

وشدد موسيماني المدير الفني على اللاعب ان الاهلي تعاقد معه لتسجيل الاهداف وليس إهدارها ،لافتا إلى ان الفريق كان يعاني من اهدار الفرص وعدم وجود رأس حربة مميز يمكن الفريق من سيطرته على المباريات.