شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يزور الأهلي خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» ان حازم امام نجم الزمالك الاسبق وعضو البرلمان يجهز خطة لتطوير الرياضة ووضعها في مصاف البطولات سواء الفردية أو الجماعية فور بدء مهمته كعضو في البرلمان وتشكيل لجنة الرياضة بمجلس الشعب.

ويضع الثعلب الصغير على رأس أولوياته عودة الوئام بين كافة الاندية واهمها العلاقة الطيبة بين الاهلي والزمالك، وينتظر ان يقوم الثعلب الصغير بزيارة إلى النادي الاهلي خلال المرحلة المقبلة من اجل عرض الفكرة على محمود الخطيب رئيس النادي.

ويمتلك التعلب الصغير علاقة طيبة مع الخطيب تدفعه للحديث معه على إمكانية عودة الوئام مع الاندية التي واجه الاهلي مشكلات معها بينها الزمالك والإسماعيلي والمصري.