شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي عن اللعب في بطولة أوروبا : «لما نسدد مديوناتنا الاول لإتحاد الكرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عضو بمجلس ادارة النادي الاهلي -رفض ذكرإسمه- أن النادي لم يفكر نهائيًا في تأسيس ناد أخر للعب بإسم «الاهلي» في أوروبا كما تردد في الفترة الاخيرة.

لافتا إلى ان الاهلي عليه مديونيات تقدر ب80 مليون جنيه لجهات مختلفة من بينها اتحاد الكرة ،وقال بالحرف الواحد :«لما نسدد ديون اتحاد الكرة الاول نبقى نلعب في أوروبا».