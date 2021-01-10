شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يشيد بـ«كهربا» ويضمه لمعسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بالمستوى الذي ظهر به محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي خلال المباريات الاخيرة سواء المحلية أو الإفريقية.

واستقر البدري على ضم اللاعب خلال المعسكر المقبل المقرر إقامته خلال شهر مارس المقبل ،ولفت البدري خلال جلسته مع جهازه المعاون ان اللاعب تطور في الايام السابقة وسيكون له تأثير مع المنتخب في المباريات المقبلة.