شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أندية تتصارع على مهاجم الأهلي الصاعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى احمد ياسر ريان مهاجم الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي ثلاثة عروض للإنتقال إلى إحداها خلال الفترة المقبلة قبل غلق باب القيد في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الجاري.

أولها من نادي الجونة الذي يرغب مسئووليه في إعادة اللاعب مرة أخرى بعد ان تألق في صفوفوه في الموسم الماضي ،إلى جانب الإتحاد السكندري وسموحه ،لكن اللاعب يفضل العودة لفريق الجونة الذي تألق به