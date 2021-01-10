شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء تمسك مصطفى محمد بالرحيل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» ان هناك أربع أسباب دفعت مصطفى محمد مهاجم الزمالك على التمسك بالرحيل عن الفريق في حالة إتمام المفاوضات مع نادي سانت اتيان الفرنسي اولها عدم رضاه عن المبلغ الذي يتقاضاه من النادي في الموسم الواحد ويقدر بـ2.7 مليون جنيه في الوقت الذي يحصل فيه طارق حامد على 17 مليون جنيه من وجهة نظره.

والسبب الثاني عدم وجود تقدير معنوي له بين زملائه داخل الفريق خصوصًا أن اللاعب لديه عدد من الخلافات مع لاعبين أخرين بسبب تجاهل التعامل معه وإعتباره احد اللاعبين الصاعدين وهو مايرفضه في الفترة الاخيرة.

والسبب الثالث إصرار زوجته على احترافه خارجيًا لتأمين مستقبله، والسبب الاخير تلقيه وعدًا من مسئوول بنادي كبير على العودة إليه في حالة فشله في الإحتراف الخارجي.