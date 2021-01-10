الأهلي يعلن تعافي مروان محسن من فيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي عن تعافي مهاجمه مروان محسن من فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "يلا كورة" عن أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، قوله إن المسحة الطبية التي أجراها مروان محسن مهاجم الفريق جاءت سلبية.

وأضاف أبوعبلة أن محسن سيخضع لمسحة جديدة غدًا الاثنين لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وكان قد سبق وأعلن الأهلي عن إيجابية عينة مروان محسن بنهاية الشهر الماضي.

وأكد طبيب الأهلي أن هناك إجراءً احترازيًا سيتم اتباعه مع مروان محسن، وذلك من خلال إجراء مسحة جديدة له غدًا؛ للمزيد من الاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وفقا للإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها في ظل التعايش مع فيروس كورونا.

ويخضع مروان محسن لبرنامج تأهيلي مصغر، حيث أدى جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.