شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ«السولية» و«أجايي» و«وحيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض ثلاثي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عمرو السولية جونيور أجايي ومحمود وحيد، تدريبات تأهيلية اليوم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويستعد السولية للعودة للمشاركة الجماعية في التدريبات، بعد تعافيه من كورونا، فيما اشتكى أجايي من إصابة في الوتر الوحشي، ويواصل وحيد التأهيل بسبب شكوى من آلام في الركبة.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.