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جعفر: لاتوجد خلافات مع أيمن يونس

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إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر: لاتوجد خلافات مع أيمن يونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك وجود خلافات بينه وايمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بعدما تقدم الأخير بإستقالته، واكد جعفر ان علاقته طيبة بيونس ولم يعرف بإستقالته إلا من خلال وسائل الإعلام.

ولفت جعفر إلى ان الزمالك لايقف على شخص وسيظل يخدم القلعة البيضاء مهما تغيرت مجالس الإدارة ،مؤكدا ان الزمالك بيته ولا يمكن التأخر عنه نهائيًا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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