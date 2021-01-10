شكرا لقرائتكم خبر عن طهطا يوافق على استقالة «حكيم» ويبحث عن بديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الدكتور عادل حلمي رئيس نادي طهطا، على الاستقالة الذي تقدم بها مصطفي حكيم المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي، عقب تلقي الريق الهزيمة الثالثة على التوالى والخامسة هذا الموسم.

ووفقا لهيثم جمعة عضو مجلس ادارة النادي أن حكيم تمسك بالرحيل عن الفريق بعدما شعر بان التوفيق غائب عن الفريق، خصوصا في ظل تقديم جميع اللاعبين المطلوب منهم خلال المباريات، وان معظم الهزائم الذي نالها الفريق هذا الموسم، لا يستحقها.

وتابع جمعة: نفاوض حاليا أكثر من مدير فني لخلافة حكيم، على أمل انتشال الفريق من المركز الخامس عشر الذي يحتله الفريق بالمجموعة الاولى بدوري القسم الثاني.