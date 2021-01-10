شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وتعادل ريال مدريد في الجولة 18 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى، أمس، فريق برشلونة مباراته أمام فريق غرناطة بفوز كاسح بأربعة أهداف مقابل لا شىء، وتكفل بالأهداف كل من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، حيث أحرز كل منهما هدفين في الدقائق 12 و35 و42 و63، كانت بدايتها ونهايتها عن طريق جريزمان وتكفل ميسي بباقي الأهداف، ليضيق فريق برشلونة الفارق بينه وبين الوصيف ريال مدريد إلى 3 نقاط فقط، حيث تعادل ريال مدريد مع أوساسونا بدون أهداف في مباراة أقيمت أمس حتى ساعة متأخرة.

بهذه النتيجة أصبح برشلونة يملك 34 نقطة من 18 مباراة وبنفس عدد المباريات يملك الريال 37 نقطة، أما الصدارة فمازالت لفريق أتلتيكو مدريد، والذي يملك في جعبته 38 نقطة من 15 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على غرناطة وتعادل ريال مدريد مع اوساسونا، موضحا فيه عدد المباريات التي لعبها كل فريق وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه من الأهداف والفارق بينهما، بالإضافة إلى عدد النقاط.