محمد صلاح لم يعد من أولويات ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح ليس ضمن أولويات إدارة ليفربول في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول في يونيو 2023.

وقبل أسابيع، أثار الفرعون المصري التكهنات حول مستقبله عندما قال: ”من الصعب معرفة المدة التي سأستمر فيها مع ليفربول“.

وعن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة، قال صلاح في حوار مع صحيفة ”آس“: ”ربما، لا تعرف المستقبل“.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية عن الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، قوله: ”إدارة ليفربول ستركز على لاعبين آخرين لتجديد عقودهم“.

وأوضح رومانو أن ”لاعبون مثل فابينيو وفيرجيل فان دايك، تنتهي عقودهم في 2023، ليفربول يمنحهم الأولوية قبل محمد صلاح“.

وأضاف: ”أجرى رامي عباس وكيل محمد صلاح محادثات مع ليفربول بشأن تمديد العقد، لكن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي“.

وكان صلاح (27 عاما) قد انتقل من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، وسجل مع ليفربول 111 هدفا وصنع 45 في 117 مباراة.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد غياب دام 30 عاماً، كما نال مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.