طوكيو 2020: 80 في المئة من اليابانيين يريدون تأجيلها أو إلغائها

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





طوكيو: اظهر استطلاع جديد للرأي في اليابان بان 80 بالمئة من السكان يريدون تأجيل او الغاء دورة الالعاب الاولمبية المقررة الصيف المقبل في الوقت الذي تجتاح البلاد موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

واجرت الاستطلاع وكالة "كيودو" الوطنية وشهد ارتفاعا لافتا في نسبة عدم تأييد اقامة الالعاب في موعدها الجديد الصيف المقبل بعد ان كانت النسبة تقارب ال60 في المئة في تموز/يوليو الماضي.

واظهر الاستطلاع بان 35 بالمئة من الاشخاص يريدون الغاء كاملا للالعاب مقابل 45 في المئة يرون بأنه يتعين تاجيل الالعاب مرة جديدة.

وكان منظمو العاب طوكيو أكدوا اكثر من مرة بان تأجيلا جديدا غير ممكن واصروا على اقامتها على الرغم من اعلان حالة الطوارىء في طوكيو الكبرى قبل ثلاثة ايام نظرا لتزايد حالات الاصابة بجائحة كوفيد-19 واكدوا أن حالة الطوارئ لن تعرقل الخطط الموضوعة، وقالوا في بيان الجمعة إن "إعلان الطوارئ يوفر فرصة للسيطرة على جائحة كوفيد-19 من اجل اقامة العاب آمنة وسالمة هذا الصيف، وسنواصل الاستعدادات اللازمة وفقاً لذلك".

واعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا عن ثقته بأن عقلية السكان ستتغير عندما تبدأ عملية إجراء اللقاحات المقررة اعتباراً من الشهر المقبل.

بيد أن عضو اللجنة الأولمبية الدولية الكندي ديك باوند أكد في حديث لاذاعة "بي بي سي" أنه "ليس واثقاً" من إقامة الألعاب لأن "المشكلة الأساسية قد تكمن في ارتفاع كبير في عدد حالات الفيروس".

وكانت ألعاب طوكيو مقررة الصيف الماضي، لكنها تأجلت إلى الفترة من 23 تموز/يوليو إلى الثامن من آب/أغسطس المقبلين.