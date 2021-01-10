شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف لينك التسجيل للحصول على الدراجة المدعومة من وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم فتح باب التسجيل للحصول على الدراجات المدعومة من المرحلة الثالثة لمبادرة دراجتك صحتك فى الثانية ظهر اليوم على صفحة بوابة الوزارة، بالتسجيل فى الرابط الإلكترونى للحصول على الدراجات والدفع عن طريق خدمة فورى مع التوجه لماكينات فورى فى الخامسة مساءً بمختلف المحافظات للدفع إلكترونيا.

كما أعلنت الوزارة عن لينك المستفيدين من زود دخلك الخاص بالعمل مع شركة توصيل الطعام بعد الحصول على الدراجة المدعومة، وكذلك أسعار كل نوع من انواع الدراجات التى طرحتها الوزارة فى المرحلة الثالثة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب ومن المقرر ان تطرح الوزارة دراجات من خلال عده مراحل لمبادرة "دراجتك .. صحتك" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضيه و نشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه اسلوب حياة، اضافه إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة و تساهم فى تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.

ووقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع احدى شركات توصيل الطعام فى إطار مبادرة دراجتك صحتك وقام بتوقيع البروتوكول احمد الشيخ ممثلا عن وزارة الرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وأشرف صالح المدير التنفيذى للوزارة

وشهد توقيع البروتوكول بث فيديو عن الرئيس السيسى وتحدثه عن التحديات والقدرة على التطوير و التنمية

ومن المقرر ان تقوم الشركة بتوفير فرصة عمل للشباب الذين يتم استفادتهم من المبادرة وتدريبهم القدرة على الالحاق بالعمل فى الشركة.