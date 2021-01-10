شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما قرر البدري إنهاء مسيرة شوقي مع الأهلي لأسباب غير فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

ومن الوقائع المثيرة في غرف خلع الملابس ما كشفه محمد شوقي نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، مؤكدا أنه رحل عن القلعة الحمراء، وتقدم بطلب رسمي للرحيل، بسبب خلافات شخصية مع حسام البدري المدير الفني للفريق في هذا التوقيت.

وعن كواليس أزمته مع البدري يقول شوقي: "فى البداية لم أرحل عن الأهلى بسبب تراجع مستواى أو لأمور كروية فنية، فالبدرى كان مصمماً على استبعادى من المباريات، فى البداية بحجة عدم جاهزيتى، وكنت وقتها أحاول أن أقنع نفسى بذلك، وأستجيب لقراراته وألتزم فى التدريبات والمباريات وأقدم أقصى ما عندى، لكنه دائما ما كان يستبعدنى من التشكيل، ولم ألعب معه مباراة كاملة، وأقصى وقت قضيته فى الملعب معه كان 65 دقيقة، ورغم شعورى بالظلم والاضطهاد إلا أننى تحملت وانتهت الأزمة برحيل البدرى".

وتابع: "مشاركتي أساسيا بعد عودة مانويل جوزيه خير دليل على صدق كلامى، وأننى لم أرحل من الأهلى بسبب أمور فنية، ولكن بسبب البدرى، فعندما عاد مانويل جوزيه اجتمعت به لمعرفة مصيرى معه ومع الفريق، والجلسة لم تستغرق سوى كلمتين فقط من جوزيه قال لى حرفياً «انت اللى هتحدد مصيرك يا شوقى» وانتهت الجلسة بذلك، والأمور سارت بشكل طبيعى إلى أن عاد البدرى مرة أخرى.

أردف: "فى هذه المرة لم يكن للبدرى أى عذر لأننى كنت جاهزا فنيا وبدنيا وأشارك بصفة أساسية مع المنتخب لدرجة أنه استدعى الدوليين عقب عودتنا من المنتخب، وقرر مشاركتى فى مباراة المقاصة ثانى يوم، وأديت بمستوى جيد لكنه سرعان ما عاد لنفس سياسة التجاهل، وعدم إشراكى فى المباريات، فقررت الرحيل.

وأضاف: حسام البدري لم يرد محمد شوقي في النادي الأهلي، ومسألة رحيلي عن النادي لم تستغرق يومين، وبدأت المشاكل مبكرا مع البدري، وجلست مع مدير الكرة، سيد عبد الحفيظ، وأكدت له أنني لو استمريت سيحدث العديد من الأزمات مع البدري، وتقدمت بطلب رسمي للرحيل عن النادي، وكانت هذه أول مرة أن يتقدم لاعب بالأهلي بطلب رسمي للرحيل.