شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توقع بروتوكول مع شركة توصيل طعام بمبادرة دراجتك صحتك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وكانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب ومن المقرر أن تطرح الوزارة دراجات من خلال عده مراحل لمبادرة "دراجتك.. صحتك" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضيه ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه اسلوب حياة، اضافه إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة و تساهم فى تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.

وشهد توقيع البروتوكول بث فيديو عن الرئيس السيسى وحديثه عن التحديات والقدرة على التطوير والتنمية، ومن المقرر أن توفر الشركة فرصة عمل للشباب الذين سيستفيدون من المبادرة وتدريبهم القدرة على الالتحاق بالعمل فى الشركة.

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع إحدى شركات توصيل الطعام، فى إطار مبادرة دراجتك صحتك، ووقع البروتوكول أحمد الشيخ ممثلا عن وزارة الرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وأشرف صالح المدير التنفيذى للوزارة ،

وتعلن اليوم وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الحصول على الدراجة المدعومة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمستفيدين من مبادرة دراجتك صحتك، والتي يتم دعمها بمبلغ 500 جنيه من جانب وزارة الرياضة على مستوى المرحلة الثالثة من المبادرة.

ومن المقرر أن يتم طرح 7200 دراجة على دفعات ومراحل فرعية، حيث تكون أول دفعة عددها 800 دراجة ، ثم يتوالى طرح باقى الدراجات .

ولكن كيف يحصل الراغبون على الدراجة من المبادرة والاستفادة منها ..

يقوم الفرد بتسجيل بيانات الدخول على الرابط الذى ستقوم الوزارة بطرحه خلال ساعات على موقعها الالكترونى، وفى نفس التوقيت يتم سداد قيمة الدراجة عن طريق "فورى" إحدى شركات الدفع الإلكترونى أيضا، ويكون الحصول على الدراجة بأسبقية التسجيل والدفع .

وتوفر الوزارة خدمة توصيل الدراجة الى المستفيدين عن طريق البريد السريع الى باب المنزل ، وكذلك لأبناء المحافظات عن طريق مديريات الشباب و الرياضة بكل محافظة .

وحال الحصول على الدراجة وسداد قيمتها، والرغبة فى التراجع عن الاستلام بعد ذلك ، يتم خصم 10% من قيمة الدراجة حال ارجاعها .

وتعقد وزارة الشباب و الرياضة اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل المرحلة الثالثة و الحصول على الدراجات ، بالتعاون مع إحدى شركات المياه الغازية لتوفير فرص عمل لبعض الشباب الذى سيستفيد من المبادرة في مرحلتها الثالثة . عن طريق تدشين مشروع "زود دخلك"

ومن المقرر أن يكون سعر الدراجة 1894 جنيها بعد الدعم الذى تقدمه الوزارة للمستفيدين من المبادرة.

فى المقابل يبلغ سعر دراجة الفتيات 1963 جنيها بعد خصم قيمة دعمها من وزارة الرياضة بقيمة 500 جنيه.