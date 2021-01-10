اجتماع بالجبلاية لتشكيل اللجان الفرعية للحكام

على صعيد مختلف، أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من الأول وحتى الحادى عشر من فبراير المقبل. وتضم القائمة سبعة حكام رئيسيين واثني عشر حكماً مساعداً لإدارة مباريات البطولة، إلى جانب سبعة حكام لتولي مهام التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات.

ومن بين الحكام الذين وقع عليهم الاختيار الحكم القطري خميس المرى، والحكم المغربي رضوان جيد، إلى جانب ثلاثة حكام من الإمارات هم محمد عبد الله، ومحمد الحمادي، وحسن المهرى.

وتضم قائمة حكام مونديال الأندية ثلاث سيدات، بقيادة البرازيلية إيدينا ألفيس، إضافة إلى مواطنتها نيوزا باك، والأرجنتينية ماريانا دي الميدا.

وجاء تعيين الثلاثي النسائى استمرارا لتوجه الفيفا الذي بدأ في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة بالهند 2017، حيث أدارت الحكمة السويسرية إستير ستوبلي مباراة واحدة، قبل أن تسير على طريقها الأوروجويانية كلوديا أومبيريز، التي أدارت مباراتين في كأس العالم تحت 17 سنة بالبرازيل 2019.