شكرا لقرائتكم خبر عن معلول vs قفشة.. صراع توزيع الهدايا والتمريرات السحرية على نجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسابق الثنائى على معلول الظهير الأيسر للنادى الاهلى ومحمد مجدى قفشة صانع ألعاب المارد الأحمر فيما بينهم حول تقديم التمريرات السحرية والهدايا لزملائهما من أجل تسجيل الأهداف فى مباريات الأهلى المحلية والأفريقية، لاسيما أن الثنائى يعيش أزهى عصوره الكروية بالقميص الأحمر بعد حصد الثلاثية التاريخية الموسم الماضى بالتتويج بالدورى وكأس مصر ودورى الأبطال الأفريقى وقبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ولعب التونسى على معلول مع الأهلى 146 مباراة فى كل البطولات سجل 25 هدفا وصنع 41، بينما شارك فى الدورى فقط فى 91 مباراة سجل 15 هدفاً وصنع 23 هدفاً.

بينما لعب محمد مجدى قفشة مع الأهلى 51 مباراة فى كل البطولات سجل 9 أهداف وصنع 14 هدفاً، بينما شارك فى الدورى فقط فى 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 10.

اشتعل الصراع بين الأهلى والزمالك على صدارة جدول ترتيب الدورى مبكرًا، حيث تساوى قطبا الكرة المصرية فى عدد النقاط بعدما وصل الأبيض للنقطة 13 فى المركز الثانى، متساويًا مع المارد الأحمر المتصدر بفارق هدفين، لاسيما وإن كل فريق خاض 5 مواجهات حقق كل منهما الفوز فى 4 وتعادلوا فى واحدة.

أغلق الجهاز الفنى للأهلى ملف مباراة الفريق أمام سيراميكا فى الدورى والتى انتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين دون رد فى الجولة السادسة للمسابقة وبدأ يستعد لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يتحدد مصير الثنائى مروان محسن ومحمد هانى من دخول قائمة المباراة خلال الساعات المقبلة بعدما تغيّب عن الفريق المباريات الماضية للإصابة بفيروس كورونا.

ويعقد مسئولو النادى الأهلى جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الحمر لمناقشته فى عدد من الملفات الهامة، بخصوص فريق الكرة، ومستقبل الفريق واحتياجاته للفترة القادمة، من أجل توفير كل احتياجاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتلبية كل طلباته.

وتناقش لجنة الكرة بالأهلى مع موسيمانى عدد من الملفات أبرزها الصفقات الجديدة التى يرغب المدرب الجنوب إفريقى فى إبرامها، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الشتوى الجارى، ومعرفة المراكز التى تحتاج الدعم بعدما حققت الإدارة أولى طلباته بالتعاقد مع والتر بواليا لتدعيم مركز رأس الحربة قبل المشاركة فى كأس العالم للندية.