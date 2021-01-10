شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق ملف عودة سيسيه فى يناير نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو نادى الزمالك ملف عودة الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما ظهرت أصوات تطالب بضرورة عودته فى ظل تألقه الملفت مع زعيم الثغر.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن هناك تخمة فى مركز رزاق سيسيه داخل صفوف الفريق الأبيض، حيث يلعب فى نفس مركز أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر ومصطفى فتحى ومحمد أوناجم، وبالتالى لا يوجد أى داعى لإعادته فى يناير الجارى.

وأضاف المصدر أن سيسيه سيكون له دور فى الزمالك مستقبلا، خاصة أن كل موسم له حساباته وفقا للعروض التى تصل للاعبين، ومن الوارد بقوة تواجده فى قائمة الزمالك بالموسم الجديد، لكن فى يناير الحالى ستكون عودته صعبة فى ظل وجود لاعبين آخرين يقدموا مستوى متميز فى نفس مركزه، وبالتالى لن تكون فرص مشاركته كبيرة حال العودة وهو ما يؤثر بالسلب على اللاعب والنادي.

وشارك رزاق سيسيه مع الاتحاد السكندري، خلال الموسم الحالى فى 5 مباريات، بإجمالى 447 دقيقة لعب، ونجح فى تسجيل هدفين الأول فى شباك سموحة والثانى فى مرمى طلائع الجيش.

بينما لعب الإيفوارى 88 مباراة مع الاتحاد السكندرى منذ انضمامه له على سبيل الإعارة حيث يعد الموسم الحالى الثالث فى مشوار سيسيه مع زعيم الثغر بعدما سبق إعارته مرتين فى آخر موسمين، وأحرز 20 هدفا بقميص النادى السكندرى وصنع 14 هدف آخر.