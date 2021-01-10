شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب من الأهلي الرحيل عن الزمالك للإقامة بمنتجع الأثرياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الرحيل عن مقر إقامته الحالية بأحد فنادق حى الزمالك الذى يبعد عن مقر الأهلى فى الجزيرة بمسافة قصيرة للإقامة بأحد المنتجعات الراقية فى مدينة 6 أكتوبر، ويرغب المدير الفنى للأهلى فى الإقامة بهذا المنتجع بحثاً عن الهدوء والاستقلالية مع أسرته التى تُقيم معه حالياً بالقاهرة.

وتحدث موسميانى مع إدارة الأهلى مؤخراً بشأن الرحيل عن الفندق الشهير فى الحى الهادئ وطلب الإقامة فى منتجع “الأثرياء” فى 6 أكتوبر والذى يُقيم فى العديد من نجوم ورموز المجتمع.

من ناحية أخرى، طالب بيتسو موسيمانى من الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق أن يكون أكثر فاعلية على مرمى المنافسين خلال المباريات المقبلة، وأن يجتهد أكثر حتى يُترجم الفرص التى تُتاح له لأهداف.

وعقد موسيمانى جلسة خاصة مع بواليا عقب أول مشاركة له أمس الأول أمام سيراميكا، بدأها بكلمات تحفيزية للاعب قبل الانتقال للحديث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بأدائه فى مشاركته الأولى.

وتطرق موسيمانى ففى حديثه للاعب إلى الفرصة التى أهدرها قبل استبداله فى الشوط الثانى، مؤكدا له أنه كان مطالبا بتسديدها بقدمه اليمنى بدلا من اليسرى، وأنه قدم مستوى طيبا ولكنه ينتظر منه الكثير فى المباريات المقبلة.

موسميانى أكد للاعب أيضا أنه كان يتوقع له التسجيل حال عدم استبداله، خاصة بعدما أصبح الملعب مفتوحا فور خروجه ولكنه فى النهاية سعيد بالمستوى الذى قدمه فى مشاركته الأولى مع الفريق.

واستعاد الأهلى نغمة الانتصارات من جديد فى المسابقة المحلية بعد الفوز على سيراميكا بهدفين دون رد سجلهما محمود كهربا ووليد سليمان، ويستعد المارد الأحمر لمباراة الإنتاج الحربى بعد غد فى الجولة السابعة للدوري.

وفاز فريق الأهلى على سيراميكا بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول،الجمعة، بإستاد السويس الجديد فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، وحملت الثنائية توقيع كهربا ووليد سليمان ليرفع الأهلى رصيده لـ13 نقطة ويتربع على القمة فيما تبقى سيراميكا فى المركز السابع بـ7 نقاط.

وشارك والتر بواليا مع الأهلى فى مباراة سيراميكا فى الجولة السادسة لبطولة الدورى والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة ليُسجل بذلك المهاجم الكونغولى أول ظهور رسمى له مع الأهلى بعدما انتقل للقلعة الحمراء فى يناير الجارى قدماً من الجونة لمدة أربعة مواسم، وشارك والتر بواليا فى مباراة سيراميكا أساسياً قبل أن يُغادر أرض الملعب فى الدقيقة 77 ويشارك محمد شريف بدلاً منه.