شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل للجهات الأمنية جدول مباريات الدورى حتى الأسبوع الـ14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة جدول مباريات الدورى العام حتى الأسبوع الـ14 إلى الجهات الأمنية، تمهيداً للإعلان عنه حال وصول الموافقة النهائية عليه، وكان اتحاد الكرة أعلن فى وقت سابق جدول مباريات الدورى حتى الأسبوع السابع فقط.

ووافقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على توقف مسابقة الدوري العام شهرا بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا فى شهر يوليو المقبل، بناءً على طلب الأندية التي اعترضت على إقامة مباريات الدورى أثناء الأولمبياد، ما يعنى فقدان الأندية للاعبيها الدوليين طوال فترة الأولمبياد.

واقترح مازن مرزوق، الذي كان يترأس لجنة المسابقات السابقة باتحاد الكرة على الأندية قبل انطلاق الموسم، إقامة المباريات دون لاعبى المنتخب الأولمبى ولم تعترض الأندية ماعدا إنبى الذى رفض الأمر نظرا لوجود أكثر من لاعب فى صفوفه بالمنتخب الأولمبي.

فيما كشف مسؤولو الشركة المنفذة لتقنية الفيديو فى الدورى المصرى، أنهم منحوا اتحاد الكرة مهلة حتي أول فبراير المقبل لسداد المستحقات المتأخرة وقدرها 150 ألف يورو عن الموسم الماضي والحالى حيث لم يسدد اتحاد الكرة مستحقات الشركة منذ فترة طويلة، وأوضح مسؤلو الشركة أنهم فى حالة عدم سداد المبلغ فى هذا الموعد سيتم ايقاف تطبيق التقنية فى الدورى المصرى لحين التوصل لحل مع الجبلاية.

وعقد مسئولو الشركة المنفذة لتقنية الفيديو جلسة مع اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عقب الأزمة التى نشبت مؤخرا وتردد أنباء داخل الجبلاية عن وجود تفكير فى الغاء تقنية الفيديو بسبب بعض المشكلات الفنية، كما طالبت الشركة المنفذة بمستحقاتها المتأخرة بحد أقصى يوم 1 فبراير المقبل وفى حالة عدم السداد ستوقف الشركة تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أي أمور اجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات.

كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها ، وتم إطلاع الأندية على هذه المشاكل.