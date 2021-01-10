شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة محمد أشرف روقا ومسحة جديدة لتحديد موقفه من العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة الصحية لمحمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا الأحد الماضى، وعقب مواجهة إنبى التى جمعتهما السبت 2 يناير، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2 / 1 باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يخضع "روقا" لمسحة طبية خلال الأيام المقبلة، لتحديد موقفه من العودة لتدريبات فريقه الجماعية لاسيما أنه سيكون من الصعب لحاق اللاعب بمواجهة المصرى البورسعيدى، فى حال سلبية مسحة كورونا التى سيخضع لها، نظرًا لضيق الوقت وعدم الجاهزية الفنية قبل لقاء المصرى المحدد له الثلاثاء باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحدد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، 10 أيام يخضع خلالها محمد أشرف روقا للعزل المنزلى وبعدها يقوم بإجراء المسحة، التى ستكشف شفاءه من الفيرس أو استمرار عزله.

وكان الزمالك حقق الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.