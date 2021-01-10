شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاوض خبيرة للكرة النسائية من جنوب أفريقيا على طريقة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن اتحاد الكرة عقد العزم على تكرار تجربة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، بعدما استطاع المدرب المخضرم تحقيق الثلاثية مع المارد الأحمر وقيادته للمشاركة فى مونديال الأندية، ويفكر اتحاد الكرة جدياً فى الاستعانة بخبيرة من جنوب أفريقيا فى الكرة النسائية لتطوير اللعبة فى مصر، خاصة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" طالب جميع الاتحادات المحلية بالاهتمام بالكرة النسائية الفترة المقبلة وتطويرها، كما رصد مبالغ مالية كبيرة للاتحادات لدعم اللعبة.

وتعاقد النادى الأهلى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لقيادة الفريق الأحمر عقب استقالة السويسرى رينيه فايلر، ليصبح أول مدرب أفريقى يقود النادى الأهلى فى تاريخه، ونجح الأخير فى تحقيق المطلوب منه حيث توج مع الفريق ببطولة دورى أبطال افريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ الأحمر بجانب كأس مصر على حساب طلائع الجيش، فيما كان الاهلى قد حسم الدورى قبل التعاقد مع موسيمانى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه كرة القدم النسائية فى جنوب أفريقيا طفرة فنية كبيرة، حيث شارك منتخب سيدات جنوب أفريقيا فى بطولة كأس العالم الأخيرة للسيدات التى أقيمت فى فرنسا، وهو ما جعل مسئولى الجبلاية يفكرون فى الاستعانة بخبيرة من جنوب أفريقيا لتطوير الكرة النسائية فى مصر.

وقررت اللجنة الثلاثية مؤخرا إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية، على أن يتولى محمد كمال المهمة الفنية للمنتخب الوطنى الأول للسيدات، و تعيين أحمد رمضان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى للشابات، على أن يتولى محمد محسد المهمة الفنية للناشئات.