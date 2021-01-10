شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الإعلان عن قيمة احتراف مصطفى محمد خوفًا من طمع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترفض إدارة نادى الزمالك الإعلان عن العرض المادى الأخير الذى قُدمه نادى سانت إيتيان الفرنسى للحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، وتحفظت الإدارة على الإعلان عن قيمة الصفقة متمسكة بأن تتم المفاوضات فى سرية تامة وعدم الإفصاح عن بنود التعاقد أو قيمة الصفقة فى الوقت الحالى لحين إتمامها بشكل رسمى.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك أن الإدارة الحالية رفضت الإفصاح عن المقابل المادى المعروض من النادى الفرنسى لشراء مصطفى محمد، لافتًا إلى أن هذا الرفض يأتى خوفًا من "جشع" بعض الأندية التى قد تطلب مبالغ خرافية فى حال دخول الزمالك فى مفاوضات مع أى لاعب من لاعبيها، بداعى أن خزينة النادى الأبيض انتعشت بقيمة صفقة احتراف مصطفى محمد.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تنازلت عن بعض الشروط التى كانت حُددت من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد، وفى مقدمتها أن يحصل النادى الأبيض على 6 ملايين دولار، فى ظل العرض الأخير الذى كان قدم من سانت أتيان بقيمة 4 ملوين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون دولار نسبة نظير نسبة المشاركة والأهداف التى سيسجلها اللاعب فى الدورى الفرنسى.

وأضاف أن إدارة الزمالك نجحت فى الوصول مع النادى الفرنسى لعرض مرضى للطرفين، وإن المفاوضات تسير فى طريقها الصحيح، وتتبقى بعض الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة بشكل رسمى ثم الإعلان عنها.

وكان عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أكد أن ناديه بصدد إعلان الموافقة على احتراف مصطفى محمد فى صفوف سانت إيتان الفرنسى خلال ساعات، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "خلال ساعات سوف يعلن الزمالك موافقته على احتراف مصطفى محمد فى صفوف سانت ايتان الفرنسى، كل الطرق تؤدى لذلك".

وتابع عصام سالم: "مصطفى محمد مصمم على الاحتراف والزمالك ينتظر رتوش بسيطة من الفريق الفرنسى من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمى وإعلان القرار".

وعن المفاوضات مع ثنائى المقاولون العرب محمد مجلى وسيف الدين الجزيرى قال عصام سالم: "مسئولو المقاولون نفوا الصفقة، بينما فى الزمالك سوف نسعى لإبرام صفقات لدعم الفريق قبل إنطلاق دور المجموعات بدوري الابطال الافريقى ، وتبدو كل الامور مطروحة حتى 31 يناير الجارى ، الزمالك عازم على مصالحة جماهيره بعد خسارة 4 بطولات سواء الدوري ودوري الابطال وكأس مصر وكذلك مونديال الأندية وكأس السوبر بالتبعية بعد خسارة الكأس ودوري الابطال".