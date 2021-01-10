شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن ثبوت إيجابية 3 حالات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت المسحة التى خضع لها العاملون والموظفون باتحاد الكرة المصرى أمس إيجابية 3 حالات بفيروس كورونا فى ثلاث إدارات مختلفة، ووجهت اللجنة الطبية تعليماتها باستمرارعزل المصابين بالمنزل مع التأكيد على تلقى البروتوكول العلاجى المقرر من ورازة الصحة المصرية، ومن المقرر إجراء مسحة أخرى لهم السبت المقبل موعد إجراء التحليل الأسيوعى لكل العاملين بمبنى الجيلاية.

وجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الدعوة لمسئولى أندية الدورى الممتاز لعقد اجتماع بمقر الجبلاية الأربعاء المقبل، لانتخاب مكتب تنفيذى لرابطة الأندية المحترفين فى الفترة المقبلة، وفق ما تنص عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل روابط الأندية المحترفة لجميع الأقسام فى الموسم الجديد، مع شروط الترشح بعد تعديلها، وعلى رأسها أن يكون المرشح حاصلا على شهادة جماعية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وفقا لنص الدستور المصرى.

تسبب قرار تجميد رواتب جهاز منتخب الشباب المصرى تحت 20 سنة فى غضب أعضاء الجهاز الفنى، وأبدى ربيع ياسين المدير الفنى السابق للمنتخب استغرابه من إيقاف راتب شهر ديسمبر حتى الآن، وكانت اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد قد أصدرت تعليمات بإيقاف مرتبات الجهاز الفنى لحين انتهاء التحقيقات التى اجرتها لجنة تقصى الحقائق وتم تحويلها حاليا إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى لاتخاذ القرار النهائى فى واقعة عودة منتخب الشباب من تصفيات بطولة أمم أفريقيا بتونس دون المشاركة فى المباريات بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين والمدير الفنى قبل مواجهة منتخبى ليبيا وتونس فى التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا بموريتانيا مارس المقبل.