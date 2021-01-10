شكرا لقرائتكم خبر عن وعكة صحية لنجم الاسماعيلى فى المغرب ونقله لمستشفى مراكش قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض نادر رمضان لاعب خط وسط النادى الاسماعيلى المتواجد حاليا فى مدينة مراكش بالمملكة المغربية ضمن بعثة الفريق التى ستواجه فريق الرجاء فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال – تعرض – لوعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها لمستشفى مراكش .

جاء تقرير الأطباء أن حالة اللاعب عبارة عن إحتقان بسيط فى اللوز وذلك بسبب برودة الطقس داخل الأراضي المغربية فى الوقت الحالى ، حيث أنه تم عمل اللازم مع اللاعب الذى رافقه الجهاز الطبي للدراويش وتم صرف العلاج اللازم وتحسنت حالة رمضان بشكل ملحوظ .

يذكر أن الاسماعيلى قد أجرى مسحة طبية صباح أمس وأظهرت النتائج سلبية عينات جميع أفراد البعثة المتواجدة فى مراكش .

على الجانب الآخر ، يواصل لاعبو الرجاء المغربى تدرياتهم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الاثنين على ملعب مراكش الكبير فى إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وسط تهديد لثلاثي الفريق الأخضر بالغياب حال التأهل للنهائى لمواجهة اتحاد جدة السعودى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تحكيميًا للعراقى مهند قاسم ويساعده مواطنه واثق مدلل والأردني أحمد الرويلي، بجانب الأردني أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.