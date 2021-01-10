شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وسفير مصر بالمغرب يطمئنان على بعثة الإسماعيلى قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاتصال هاتفياً بالمستشار محمد الكلية رئيس بعثة النادى الاسماعيلى فى المغرب للاطمئنان على استعدادات الدراويش للمباراة المرتقبة مع الرجاء المغربى المقرر لها غداً الاثنين على ستاد مراكش الكبير بإياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية ومن جانبه تمنى وزير الرياضة التوفيق للإسماعيلى فى المباراة حتى يعود للقاهرة حاملا تذكرة نهائى كأس العرب.

على جانب آخر يقوم السفير المصري بالرباط اشرف ابراهيم بالإتصال برئيس بعثة الدراويش بشكل مستمر للإطمئنان على أحوال البعثة ومحاولة تذليل أى عقبات تواجه البعثة وتوفير إحتياجات الفريق الذى يلعب بإسم مصر .

ويضع أبو طالب العيسوى، المدير الفنى للإسماعيلى، اليوم الرتوش الأخيرة على خطة إسقاط الرجاء المغربى فى اللقاء المقرر له غداً الاثنين باستاد مراكش الكبير فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ويخوض الدراويش مرانه الرئيسى اليوم على ملعب المباراة ويجرب العيسوى خطة اللقاء لتدريب اللاعبين على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها سبل تنفيذ الضغط المبكر على حامل الكرة بجانب التسديدات والكرات العرضية فى محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المغرب ويعقد موقفه ويسهل من مهمة الدراويش بالخروج بتذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب.

الجهاز الفنى يدرب على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها، خلال مواجهة الاثنين التى ستقام بدون حضور جماهيرى فى أعقاب تفشى فيروس كورونا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وحصلت إدارة الرجاء المغربى على موافقة من الاتحاد العربى يتيح له بإجراء مباراته أمام الإسماعيلى، فى ملعب مراكش الكبير بدل ملعب "محمد الخامس" بالدارالبيضاء، الذى تضررت أرضيته بسبب تساقط الأمطار الكثيف فى الفترة الأخيرة.