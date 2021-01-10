تقرير رقمي.. "سحر" إمام الذي أبطل "عقدة" سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

سحب إمام عاشور نجم الزمالك البساط من الجميع في ليلة سحرية لن ينساها رقم 8 الذي قدم مباراته الأفضل في تاريخه أمام طلائع الجيش.

وقاد إمام عاشور الزمالك للفوز على الجيش بثلاثية نظيفة بعد تسجيله لهدفين رائعين وتفوقه الكاسح على أحمد سمير نجم الفريق العسكري، والذي يحمل سجلاً رائعاً في مباراة الأبيض للحد الذي وصف فيه بـ "العقدة".

وجاءت أرقام عاشور الذي ترجم بشكل رائع واجبات ومهام اللاعب رقم 8 (خط الوسط المهاجم)، الذي يحمل نفسه رقمه لتؤكد على أمسية اللاعب الاستثنائية .

وقطع عاشور الكرة 12 مرة كأكثر لاعب قطع الكرة وهو ما يعكس تفوقه في جميع المواجهات الفردية وخاصة ضد أحمد سمير.

ولم يكتف عاشور بقطع الكرة فقط بل قدم اللاعب تعزيزاً هجومياً رائعاً بتسديده 4 مرات على مرمى محمد بسام، حارس الطلائع، حيث سجل هدفين وتصدى القائم لتسديدة أخرى.

وقدم عاشور لقطة فنية متكاملة في هدفه الثالث بالطلائع، حيث قطع الكرة في منتصف الملعب ومررها ثم تحرك وأنهى الهجمة بهدف يحمل ترجمة حرفية لمهمة لاعب الوسط المهاجم.

عاشور كان إيجابياً ولم ينجرف للاستعراض، حيث إنه اكتفى فقط بمراوغة وحيدة مركزاً على استخلاص وتمرير الكرة.

الإحصائيات مقدمة بالتعاون مع موقع فلاش كورة