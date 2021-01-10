بعد 3 أشهر على الواقعة.. أوليفر يعترف: بيكفورد استحق الطرد أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف الحكم الدولي مايكل أوليفر الذي أدار مباراة إيفرتون ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، بخطئه بعدم طرد جوردان بيكفورد حارس مرمى توفيز بعد عرقلة فيرجيل فان دايك مدافع ريدز.

وحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك بديربي ميرسيسايد الذي جمعهما بالجولة الخامسة من بريميرليج وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وخلال المباراة التحم بيكفورد حارس مرمى توفيز مع فان دايك بقوة، مما استدعى خروج المدافع الهولندي من المباراة بسبب الإصابة التي تبين فيما بعد أنها قطع في الرباط الصليبي للركبة.

ولم يحتسب أوليفر "حكم المباراة" خطأ لصالح فان دايك، حيث كان يتوجب عليه طرد حارس مرمى توفيز.

وبعد مرور حوالي 3 أشهر على الواقعة، اعترف أوليفر بأنه كان يجب عليه طرد بيكفورد بغض النظر عن واقعة التسلل على فان دايك.

وقال الحكم في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كان القرار من البداية، لا يمكن منح عقوبة لأن فان دايك كان متسللًا، لذا كان التحقق من التسلل أولًا، أعتقد أنني قلت لحكم الفيديو المساعد إذا لم يكن متسللًا فسأحتسب ركلة جزاء".

وأتم: "لقد شاهدت اللقطة عدة مرات، بكل صدق لم أعتقد أن بيكفورد فعل أي شئ سوء محاولة السيطرة على الكرة لكنه فعل ذلك بطريقة خاطئة، كان علينا احتساب التسلل وطرد بيكفورد".