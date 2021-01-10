بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وموركامب اليوم بكأس الإتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل ملعب ستامفورد بريدج، مباراة هامه تجمع بين تشيلسي وموركامب، مساء اليوم الأحد 10 يناير، في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيوفر موقع الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة تشيلسي ضد موركامب اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD5 بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس.

يمر تشيلسي بكبوة عميقه ضربت الفريق في مسابقة الدوري فهو لم يتذوق طعم الانتصار، ولكن هذه المباراة تختلف عن سابقها في الدوري لأنها لا تقبل القسمة على إثنين، وسيحاول بكل قوة لتحقيق الانتصار.

في الموسم الماضي من بطولة كأس الاتحاد، وصل البلوز إلى دور النهائي وتلقى الهزيمة من آرسنال بهدفين لهدف، ليحل وصيفًا للبطل، لذا اليوم سيقاتل بكل قوة من أجل تقديم مباراة قوية تليق به وتضميد جراحه لتحقيق الفوز والعبور

إلى الدور المقبل لمواصلة المشوار.

وفي المقابل، موركامب وصل لهذا الدور بكل جدارة واستحقاق ليصطدم في تشيلسي اليوم، حيث أنهى استعداداته بكل قوة من أجل تقديم أداء يليق به.

ويطمح موركامب الذي يقدم مستوى مميز في دوري الدرجة الثالثة بعد أداء قوي بتحقيقه لأربعة انتصارات متتالية، لذا سيقاتل من أجل الاستمرار في النتائج الإيجابية والعمل بشراسة لتحقيق عنصر المفاجأة بالفوز عليه والتأهل إلى الدور المقبل.