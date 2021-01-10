أهلي جدة يرفع شكوى ضد إدارى القادسية بسبب أزمته مع العويس

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت إدارة الأهلي السعودي على رفع شكوى للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الإداري الذي تسبب في مشادة كبيرة مع محمد العويس حارس مرمى الراقي، أثناء مباراة القادسية أمس .

ومن المتوقع أن تفرض لجنة الانضباط والأخلاق، عقوبة على الحارس محمد العويس، والتي قد تصل للإيقاف لعدة مباريات، كما يُتوقع أن يتم فرض عقوبة على الإداري والنادي المتسبب بدخول الإداري لملعب المباراة

وسقط الأهلي في فخ الهزيمة على يد القادسية بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .