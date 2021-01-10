إنتر ميلان بالقوة الضاربة أمام روما في قمة الدورى الإيطالى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي المدير الفنى لإنتر ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة روما، ، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدورى الإيطالي

وجاء تشكيل الإنتر كالتالي:-

في حراسة المرمي: سمير هيندانوفيتش.

الدفاع:- شكرينيار – ستيفان دي فري – باستونى – أشرف حكيمي –

دارميان.

الوسط : بروزوفيتش – باريلا – أرنورو فيدال

الهجوم : لوكاكو – مارتينيز .

ويسعى الإنتر للفوز علي صاحب الأرض روما في مباراة اليوم ، محاولا اللحاق بإي سي ميلان متصدر ترتيب الكالتشيو الإيطالي والذي يسبقه بفارق أربع نقاط،

حيث يحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يأتي ميلان في الصدارة برصيد 40 نقطة.

ويحاول روما إفساد الفرصة علي الإنتر في التساوي معه في عدد النقاط، ساعيا للفوز في مباراة اليوم، ومحاولا اللحاق به في المركز الثانى، وفي حالة انتصاره سيتساوي معه في عدد النقاط برصيد 36، حيث يحتل الإنتر المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو حتي الأن برصيد 33