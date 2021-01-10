ارتياح في المحلة بعد إقامة مباراة أسوان بملعب الغزل

ياسر رشاد - القاهرة - لاقى قرار لجنة المسابقات بالجبلايه بشان إقامة مباراة غزل المحلة وأسوان والمقرر لها الثانية والنصف عصر يوم الخميس 14 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز بستاد غزل المحلة ارتياح مسؤلى الفريق المحلاوى من اجل السعى لتحقيق نتيجه ايجابيه تساعد الفريق فى احتلال مركز متقدم بجدول الدورى الممتاز وترفع من معنويات اللاعبين وخاصة بعد التعادل المخيب للامال وضياع نقطتين ثمينتين بعد اضاعة عدد من الفرص التهديفيه السهله من محم.

جاء ذلك بعد موافقة الناديين على إقامة مباراة الدور الأول بملعب الغزل، على أن تقام مباراة الدور الثاني بملعب أسوان.

وفى نفس السياق فقد ابدى خالد عيد المدير الفنى للفريق غضبه من اداء لاعبيه وخاصة مهاجمى الفريق الذين اضاعوا عدد كبير من الفرص السهله امام المرمى المفتوح وخاصة من محمود صلاح وادو موسيس والتى لو احرز من احدها لتغيرت النتيجه وتحقيق الفوز الذى يحتاجة الفريق.

واشار عيد الى انه سوف يعمل خلال التدريبات على كيفية علاج الاخطاء التى يقع فيها اللاعبون خلال المباريات وتمركزهم داخل الملعب وخاصة المدافعين والمهاجمين اثناء المباراه وهو الشي الذى يتسبب فى الرعونه من المهاجمين واضاعه فرص سهله والمرمى مفتوح.

وناشد عيد المدير هشام توفيق وزير قطاع الاعمال على ضرورة السرعه فى تلبية طلبات الفريق وتدعيمه بلاعبين مميزون اصحاب خبره فى خطى الدفاع وصانع العاب ومهاجم صاحب امكانيات فنيه وبدنيه عاليه يترجم الفرص الى اهداف وذلك خلال فترة الانتقالات الشتويه يناير فى محاولة لعلاج حاله إهدار الفرص خلال جميع اللقاءات والتى تسببت فى إضاعة نقاط كثيرةعلى الفريق.