دجيكو يقود هجوم روما أمام إنتر ميلان في قمة الدورى الإيطالى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن باولو فونسيكا المدير الفني لروما عن تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدورى الإيطالي.

وجاء تشكيل روما كالتالي:-

في حراسة المرمي: باولو لوبيز.

الدفاع:- مانسينى – سمولينج – روجر إبانيز .

الوسط : كارسدروب – فيلار – جوردان فيرتوه – سبينازولا .

الهجوم : بيليجريني – ميختاريان – إدين دجيكو .

ويسعى الإنتر للفوز علي صاحب الأرض روما في مباراة اليوم ، محاولا اللحاق بإي سي ميلان متصدر ترتيب الكالتشيو الإيطالي والذي

يسبقه بفارق أربع نقاط، حيث يحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يأتي ميلان في الصدارة برصيد 40 نقطة.

ويحاول روما إفساد الفرصة علي الإنتر في التساوي معه في عدد النقاط، ساعيا للفوز في مباراة اليوم، ومحاولا اللحاق به في المركز الثانى، وفي حالة انتصاره سيتساوي معه في عدد النقاط برصيد 36.