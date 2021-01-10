كورة ستار مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر اليوم الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح إنتر ميلان وروما أولى مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي ستقام اليوم الأحد على ملعب الأولمبيكو.

ستكون مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر اليوم منقولة عبر قناة بي ان سبورت HD1 بأدء صوتي للمعلق التونسي رؤوف خليف.

سيقوم موقع الوفد بإضافة البث مباشر مباراة إنتر ميلان وروما قبل بداية اللقاء بقليل، والتي ستنطلق اليوم الاحد 10 يناير 2021 عند الساعة 2:30 بتوقيت السعودية، 1:30 بتوقيت مصر.

مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر

خسر انتر ميلان مباراته الماضية أمام سامبدوريا 3-2، والتي جاءت قبل سقوط غريمه اي سي ميلان على يد يوفنتوس، مما فقط فريق أنطونيو كونتي فرصتهم في الوصول إلى صدارة جدول الدوري الإيطالي، حيث بقية إنتر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، متأخراً بفارق

4 نقاط عن ميلان المتصدر، ويزداد الضغط على الضيوف لأن أي تعثر من شأنه أن يتراجع الفريق فى الترتيب ويمكن أن يخرج من المربع الذهبي، لذلك يجب النيراتزوري العودة لطريق الفوز حتى يواصل الضغط على جاره.

بينما يستضيف روما فريق إنتر ميلان، وهو في حالة جيدة، ويدرك أن نجاحه في تحقيق الفوز على ملعبه في مباراة اليوم، سوف يتساوى مع إنتر بنفس عدد النقاط، حيث يحتل روما المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن ميلان المتصدر، وفاز فريق المدرب باولو فونسيكا في أربع من آخر خمس مباريات في الدوري الايطالي، باستثناء الخسارة 4-1 أمام أتلانتا، ويسعى أصحاب الأرض إلى اللعب بقوة ضد إنتر وتحقيق الفوز ليبقى على تقدمه في جدول الترتيب.