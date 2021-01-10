بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما اليوم في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار متابعي كرة القدم الإيطالية صوب ملعب الأوليمبيكو مساء اليوم الأحد 10 يناير، حيث ستقام مباراة مرتقبة بين فريقي إنتر ميلان وروما، في إطار فعاليات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2020/2021.

متابعو موقع الوفد ستكونو على موعد مع مشاهدة البث المباشر لمباراة إنتر ميلان وروما اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD 4 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

سقط إنتر ميلان في فخ الهزيمة بعد سلسلة

طويلة من الانتصارات وكانت على يد سامبدوريا بهدفين لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 36 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر بعد الفوز أمس على تورينو.

قمة جديدة تنتظر الإنتر اليوم واختبار حقيقي أمام روما العنيد، وبعد السقوط المدوي على الفريق التركيز بكل قوة من أجل تصحيح المسار ومداواه جراحه من أجل تحقيق الانتصار للتعمق أكثر في الوصافة والضغط على المتصدر وبقاء الفارق بينهم كما هو نقطة وحيدة.

النيراتزروي يدرك صعوبة مباراة اليوم، فهو سيقاتل داخل الميدان لمحاولة العودة

إلى سكة الانتصارات من جديد وعدم الوقوع بها مرة أخرى، نظرًا لأنه يرغب في المنافسة بقوة على اللقب.

وعلى الجهة الأخرى، يقدم روما مستوى مميز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الرابع على جدول الترتيب برصيد 33 نقطة متساويًا مع يوفنتوس الثالث بنفس الرصيد.

ونال ذئاب روما دفعة معنوية كبيرة بعد الانتصار على كروتوني بثلاثية لهدف وحيد، ليدخل لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة عكس الخصم، لذا سيحاول استغلال هذه النشوة التي يمتلكها من أجل تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث للتساوي معه بعدد النقاط والضغط أكثر على ميلان صاحب الصدارة.