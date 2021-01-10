بث مباشر | شاهد مباراة الانتر وروما في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الانتر وروما” في إحدى مباريات اليوم الاحد 10-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “الانتر وروما” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس سيريا آ.

وتقام مواجهة الانتر وروما على ملعب الأوليمبيكو، بإدارة من الحكم الايطالي “ماركو دي بيلو”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

حقق روما الفوز 5 مرات من آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الايطالي وخسر مباراة وكانت امام “اتلانتا”، وفاز الذئاب بثلاثة مباريات متتالية على ملعبه الأوليمبيكو آخرها كان أمام “سامبدوريا” في الجولة قبل الماضية.

ويتواجد نادي روما في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 33 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن خصمه اليوم الانتر، وسجل لاعبوه 35 هدف، واهتزت شباكه 24 مرة.

في المقابل، انتهت سلسلة انتصارات الانتر الثماني بهزيمته أمام “سامبدوريا” في الجولة الماضية، كما تعد هذه الخسارة هي الأولى للنيراتزوري خارج أرضه منذ هزيمته أمام يوفنتوس في مارس من العام الماضي 2020.

وفوت الانتر فرصة ذهبية لإعتلاء الصدارة في الجولة الماضية بعدما تعرض ميلان للخسارة الأولى له هذا الموسم في الدوري الايطالي على يد “يوفنتوس”، ليبقى رجال أنطونيو في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، وأصبح الفارق الآن 4 نقاط بعدما انتصر الروسونيري على تورينو أمس لحساب الجولة الحالية.

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