شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يواصل دعم نجريج بـ«الأكسجين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل النجم المصري محمد صلاح (28 عاماً) مهاجم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، دعمه لقريته نجريج من خلال تزويد مستشفى القرية بأسطوانات الأكسجين للمساعدة على شفاء مرضى كورونا، وكان صلاح أسس في 2017 مؤسسة نجريج الخيرية وبنى محطة سيارات إسعاف ومدرسة للبنات وملاعب وعلق مدير المؤسسة حسان بكر:«صلاح وعائلته قدموا أسطوانات الأكسجين بعد ظهور عجز فيها».

وتعيل المؤسسة الخيرية 500 شخص من الأرامل والأيتام وكبار السن والمرضى ويشعر النجم المصري أن ما يفعله وراء نجاحه الكروي وقد سجل حتى الآن 16 هدفاً هذا الموسم في 23 مباراة آخرها في مباراة الفوز على إستون فيلا في كأس الاتحاد الجمعة.