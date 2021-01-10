شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد وكريستين يتطلعان لصبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المقدمة التلفزيونية كريستين (41 عاماً) زوجة مدرب تشيلسي وأسطورته فرانك لامبارد (42 عاماً) السبت على حسابها في «إنستجرام» حملها بطفلهما الثاني بعد باتريشيا ( عامين ) على أمل أن يكون صبياً يرث مهارات والده الكروية، وقالت كريستين إن الحمل أثناء جائحة كورونا «غريب ويثير القلق» لكن الثنائي سعيد بإضافة فرد جديد للعائلة، ويرعى لامبارد أيضاً ابنتيه لونا (14 عاماً) وإيسلا (13 عاماً) من زواجه الأول واحتفل الشهر الماضي بذكرى مرور 5 سنوات على زواجه بكريستين.