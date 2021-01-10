اخبار الرياضه

لامبارد وكريستين يتطلعان لصبي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد وكريستين يتطلعان لصبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المقدمة التلفزيونية كريستين (41 عاماً) زوجة مدرب وأسطورته فرانك لامبارد (42 عاماً) السبت على حسابها في «إنستجرام» حملها بطفلهما الثاني بعد باتريشيا ( عامين ) على أمل أن يكون صبياً يرث مهارات والده الكروية، وقالت كريستين إن الحمل أثناء جائحة «غريب ويثير القلق» لكن الثنائي سعيد بإضافة فرد جديد للعائلة، ويرعى لامبارد أيضاً ابنتيه لونا (14 عاماً) وإيسلا (13 عاماً) من زواجه الأول واحتفل الشهر الماضي بذكرى مرور 5 سنوات على زواجه بكريستين.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا