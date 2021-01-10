شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الـ 16 فى كأس السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن مواجهات دور الـ 16 ببطولة كأس السلة رجال، وذلك بعد انتهاء مباريات دور الـ 32 من البطولة. ومن المقرر أن يلتقى، وفقا للجدول الذى أعلنته اللجنة، كل من الأهلى مع الشرقية للدخان، وأصاب الجياد مع الإبراهيمية، كفر الشيخ مع الطيران وسموحة مع الزمالك، والذى صعد بعد اعتذار الزهور بسبب إصابة عدد من لاعبى الفريق بفيروس كورونا ، والتقدم باعتذار إلى اتحاد اللعبة .

كما يلتقى الاتحاد السكندرى مع الجزيرة ، و طلائع الجيش مع جزيرة الورد ، مصر للتأمين مع مدينة نصر ، و الشمس مع سبورتنج .

وكان أصحاب الجياد صعد لدور الـ 16 بعد التغلب على السكة الحديد ، و الطيران بالفوز على بنى سويف، و الجزرة بالتغلب على الاتصالات ، و امام مصر للتأمين فتأهل بالفوز على طنطا ، و كذلك الشمس تغلب على هليوبوليس .

وعانى فريق الأهلى وكذلك الزماكل من إصابة بعض اللاعبين فى الفريقين ، حيث أسفرت المسحة التي خضع لها الثلاثى عمر طارق، و محمد مصطفى ، و عبد الفضيل إبراهيم لاعبى كرة السلة بالنادى الأهلى عن سلبية العينة، وتأكد سلامتهم من فيروس كورونا الذى تعرضوا للإصابة به خلال الأيام الماضية ، وكذلك كريم الدهشان الذى عاد للتدريبات أيضا .