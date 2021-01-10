شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يؤكد رحيل مدرب جديد خلال أيام بعد تراجع نتائج عدد من الفرق بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الأيام المقبلة ستشهد رحيل مدرب آخر عن الدورى المصرى بعد اعتذار طارق العشرى المدير الفنى السابق لطلائع الجيش عن استكمال المهمة، وكذلك إقالة ريكاردو المدير الفنى السابق للإسماعيلي بعد تراجع النتائج، وكتب شوبير عبر حسابه الشخصى على تويتر: مدرب جديد سيرحل خلال أيام يا ترى مين؟؟؟.

وشهدت الفترة الماضية تراجع نتائج أكثر من فريق بالدورى العام، وفى مقدمتهم أسوان، الذى تلقى 4 هزائم متتالية، رغم فوزه فى أول مباراتين بالبطولة، بالإضافة إلى تراجع نتائج الانتاج الحربى وبيراميدز الذى تعادل بالجولة الماضية مع البنك الأهلى.



شوبير

فى سياق آخر، خاطبت اللجنة الثلاثية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لإدارة اتحاد الكرة، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من أجل تحمل الوزارة تكاليف تقنية الفيديو "الفار" في مباريات الدوري وكاس مصر، خاصة بعد رفض جميع الأندية في تحمل أي من تكاليف تقنية الفار خلال اجتماع اللجنة الأخير مع مندوبى الأندية لبحث إلغاء الفار أو تحمل الأندية تكاليفها.

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أي أمور إجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الإجراءات.

كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها، وتم اطلاع الأندية على هذه المشاكل.