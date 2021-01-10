شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف العام على المنتخبات باتحاد اليد يخضع للعزل المنزلى بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، الذى أصيب بفيروس كورونا اللعين على التزام العزل المنزلى خلال هذه الفترة للتعافي من الفيروس.

وكان صفا عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، ملازما للمنتخب الوطني طوال الفترة الأخيرة وترك عمله الخاص وبيته ليواصل خدماته مع المنتخب الوطني في المعسكر قبل الأخير ورفع الروح المعنوية للاعبين مثلما حدث قبل مونديال الدانمارك وألمانيا عام 2019 وقبل بطولة الأمم الإفريقية بتونس والتي توج فيها فراعنة اليد باللقب الإفريقي علي حساب تونس حامل لقب النسخة الماضية.

ويقيم صفا الآن بمنزله منعزلا بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة وبدء مرحلة العلاج.

وحرص هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة للبطولة وجميع أعضاء مجلس الإدارة، على الاطمئنان على زميلهم فى مجلس الإدارة وأمين صندوق الىتحاد مؤمن صفا وكذلك حسين لبيب مدير البطولة الذي كان دائم الىتصال بصفا خلال الأيام الماضية.